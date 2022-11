مصرف الجمهورية يؤكد استلام بيانات المستفدين من منحة الأبناء عن ثلاثة أشهر ويجري العمل على إدراجها في حساباتهم

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” اليوم الأربعاء في تصريح خاص لقناة تبادل بأنه قد تم استلام بيانات المستفيدين من منحة الأبناء عن ألأشهر “يوليو، أغسطس، سبتمبر” لسنة 2022 وجاري العمل على إدراج قيمة المنحة بحسابات المستفيدين.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت تعليماتها بتسييل منحة الأبناء تحت سن 18 عن ثلاثة أشهر بنهاية أكتوبر الماضي.

