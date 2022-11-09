“الكبير” يؤكد على أن المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة

أكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على أن الأزمات المُركّبة التي مرت بها بلادنا جعلت المصرف المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، خلال كلمته أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني الذي يزور طرابلس صباح اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، وهي تُمثل أول زيارة للمجلس لليبيا بعد غياب دام حوالي خمس سنوات .

كما أشار “الكبير” إلى أن جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والافصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الالكتروني، وكذلك دعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.

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