“الكبير” : الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المركزي يعمل جاهداً في ضمان الاستقرار المالي

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاربعاء، أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني، في أول زيارته إلى ليبيا بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات، بإن الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المصرف المركزي يعمل جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

وأشار “الكبير” خلال كلمته إلى جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والافصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الالكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.

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