بعد أن جمدها المؤتمر الوطني عام 2013.. مجلس النواب يصدر قانونًا بإعادة تفعيل المحافظ الاستثمارية

أصدر مجلس النواب الليبي قانونًا بإلغاء المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2013، بشأن تجميد عمل المحافظ الاستثمارية، والذي أصدره المؤتمر الوطني العام سابقًا.

هذا ويشار إلى أن المؤتمر الوطني العام سابقًا، قد أصدر قانونًا، بتجميد عمل المحافظ الاستثمارية، اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2013.

وشكّل المؤتمر حينها لجنة من عدد من أعضاءه، تتولّى وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية، بمَ يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية.

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