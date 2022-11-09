الصديق الكبير: الأزمات المركبة التي مرت بها ليبيا جعلت المركزي يعمل جاهدًا في ضمان الاستقرار المالي

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال)- أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأربعاء، أن الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المصرف المركزي يعملُ جاهدًا في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني الذي يزور وهي تُمثل أول زيارة للمجلس لليبيا بعد غياب دام حوالي 5 سنوات.

وأشار الكبير إلى جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات. (وال)

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