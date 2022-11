قالت وزارة النفط الغاز إنه لا جدوى اقتصادية من إنشاء خط غاز مع اليونان، مشيرة إلى أن خط “غرين ستريم” الذي يربط بين مليتة وصقلية يشمل اليونان باعتبار الشبكة الأوروبية شبكة واحدة.

وحول مشروع إنشاء معمل لتسييل الغاز في مدينة دمياط المصرية، ذكرت الوزارة أن المؤسسة الوطنية للنفط و شركة إيني الإيطالية وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء معمل لتسييل الغاز بليبيا.

وأضافت الوزارة أنه جرى تعديل المذكرة عام 2008 والذي نص على إجراء دراسة هندسية مبدئية لإنشاء معمل لتسييل الغاز، بمنحة قيمتها 500 مليون دولار عند الاتفاق على هذا المشروع.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أعلن مطلع نوفمبر الجاري أنهم يدرسون فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان وخط آخر لمدينة دمياط المصرية وذلك بجانب الخط الحالي الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

The post لا جدوى اقتصادية منه.. وزارة النفط والغاز تعلق على مشروع خط الغاز مع اليونان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا