العامة للكهرباء تواصل نقل المعدات وقطع الغيار إلى محطة الرويس

تواصل الشركة العامة للكهرباء نقل المعدات وقطع الغيار إلى محطة الرويس لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الثالثة الجاري تنفيذها حالياً بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب أنها نقلت اليوم شحنات تشمل معدات وقطع غيار عبر شاحنات إلى موقع المحطة، مشيرة إلى أن العمرة الجاري تنفيذها تأتي في إطار جهود رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة (156) ميغاوات.

وكانت الشركة أعلنت الجمعة، بدء أعمال العمرة بمحطة الرويس ستستغرق من أربعة إلى خمسة أسابيع، وينفذها فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة، بالتعاون مع متخصصين من شركة “سيمنس” الألمانية.