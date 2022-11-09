الإنتاج الحيواني تحذر من لحوم الخراف التي لم يتجاوز عمرها ال6 أشهر

كشف مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس عن أنتشار ظاهرة بيع لحوم الخراف الصغيرة دون سن ال6 أشهر وبسعر 48 دينار للكيلو الواحد.

وقال عباس لتطبيق بكم الإخباري رغم أن قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 15 لسنة 1989 لم يمنع ذبح الخراف دون 6 أشهر، إلا أن ذبحها يمثل مشكلة غذائية لعدم استكمال عملية النمو الممثلة في خلط لحومها بشحومها، مضيفاً بأنه لا يوجد رقم حقيقي عن عدد الخراف الصغيرة التي يتم ذبحها نظراً لعدم وجود سلخانات رسمية متوقعاً أن يتجاوز عددها 800 ألف رأس سنوياً.