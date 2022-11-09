خاص.. الرقابة على المصارف والنقد تكشف عن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض

كشف تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص استخدامات المصارف من النقد الأجنبي التي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه، بأن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 بلغت نحو 19,788.0 مليون دولار، مُقابل 19,860.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 72.5 مليون دولار.

وكذلك في إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف التجارية عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقد رقم (9/2020)، شَكَّلت إستخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 نسبة 65.9% من إجمالي المصروفات، لِتُسجل نحو 13,095.7 مليون دولار، مُقابل 15,365.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,270.2 مليون دولار.

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