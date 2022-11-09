الكبير: الأزمات المركبة في ليبيا جعلت المركزي يعمل جاهداً لضمان الاستقرار المالي

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في كلمته أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني أن الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المصرف المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

وأشار الكبير إلى جهود المصرف في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الالكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.

يذكر أن زيارة مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني إلى ليبيا تُمثل أول زيارة بعد غياب دام حوالي خمس سنوات.