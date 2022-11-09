خاص.. إدارة الرقابة بالمركزي توضح إجمالي المبالغ المُباعة للمصـارف التجارية من النقد الأجنبي

أوضح تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص استخدامات المصارف من النقد الأجنبي التي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه بأن إجمالي المبالغ المُباعة للمصـارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 / 1 حتى 31 / 10 /من عام 2022 من خلال منظومة متابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو 13,095.7 مليون دولار، مُقابل 15,365.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,270.2 مليون دولار.

وأضاف التقرير: من خلال الإطلاع على القيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف يتضح أن مصرف الأمان للتجارة والإستثمار كان أكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي حيثُ بلغ نسبته نحو 16.5% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 من إجمالي قيمة المبالغ المُباعة للمصارف، بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار دولار، يليهِ مصرف الجمهورية بنحو 1.7 مليار دولار، ثُم تأتي مصارف التجاري الوطني،اليقين، النوران، الإسلامي الليبي، الوحدة والمصرف المتحد من حيث الأهمية النسبية.

حيثُ بلغت قيم إستخداماتهم للنقد الأجنبي خلال الفترة على التوالي 1.6 مليار دولار، 1.4 مليار دولار، 1.0 مليار دولار، 971.5 مليون دولار، 891.4 مليون دولار ، 840.3 مليون دولار.

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