المصرف المركزي: الإيراد العام  بلغ أكثر من 92 مليار دينار في الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الحالي أنفق منها 71.7 مليار

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 أن إجمالي الإيرادات قد بلغ 92.2 مليار بينما بلغ إجمالي الانفاق 71.7مليار

وأضاف المركزي في بيانه أن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له قد بلغ 774,403,956 مليون دينار بينما بلغ المجلس الأعلى للدولة 38,084,934 و أما مصروفات المجلس الرئاسي فقد بلغ 544,865,224 مليون دينار

بلغت إيرادات النقد الأجنبي 19 مليار دولار، منها 2.5 مليار إتاوات عن سنوات سابقة، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات 19.8 مليار دولار تقريبا.

وأوضح المركزي أن نفقات ديوان رئاسة الوزراء لحكومة الدبيبة بلغت أكثر من 1,39 مليار دينار، منها أكثر من 700 مليون في باب النفقات التسييرية

وبين التقرير أن نفقات وزارة الداخلية بلغت أكثر من 2,327 مليار دينار، منها أكثر من 232 مليون في باب النفقات التسييرية أما وزارة الدفاع فقد بلغت أكثر من 3,5 مليارات دينار، منها 964 مليون في باب النفقات التسييرية.

وتابع التقرير أن نفقات وزراه الخارجية والجهات التابعة بلغت أكثر من 1,6 مليار دينار، منها أكثر من 600 مليون دينار من باب النفقات (التسييرية) وأكثر من 400 مليون من باب (الدعم)

وأشار التقرير إلى أن استخدام النقد الأجنبي لجهاز الإمداد الطبي بلغ 234 مليون دولار، والجهاز مستمر في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.

وأكد البيان على أن مبلغ 310مليون دولار من استخدامات النقد الأجنبي صرفت لجهات عامة، وهي جهاز الإسعاف الطائر، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، أجهزة رقابية، مركز طب الميدان، المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، مساهمات وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى تدني إيرادات الضرائب حيث لم تورد خلال شهر أكتوبر إلا مبلغ 1.5 مليون دينار إضافة إلى تدني إيرادات الجمارك حيث لم تورد سوى 5 ملايين دينار خلال أكتوبر الماضي.

ونوه المركزي في تقريره إلى تدني إيرادات الاتصالات ومبيعات السوق المحلي من المشتقات النفطية حيث لم يورد قطاع الاتصالات أي إيرادات خلال الـ 7 الأشهر الماضية، بينما بلغت مبيعات المشتقات النفطية 60 مليون خلال أكتوبر.

وأكد البيان إقرار ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34.3 مليار دينار في أبريل 2022، صرف منها 17 مليار دينار