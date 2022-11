“الحويج” يبحث خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والمؤسسات التابعة لها مع شركة هواوي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاربعاء، خلال اجتماع مع المدير العام لشركة هواوي في ليبيا “لي وانج ليانج ” ، خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والمؤسسات التابعة لها، وسُبل تنفيذها بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة.

حيث تطرق الاجتماع الى أهمية تطوير البنية التحتية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة ليبيا بما يُمّكن القطاعات من تقديم الخدمات الالكترونية وبناء الاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه دعا “لي وانج ليانج ” للتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك بحضور “الصديق اللب ” ومدير شركة هواوي في، ليبيا.

