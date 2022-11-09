خاص.. تقرير إدارة الرقابة يتضمن التوزيع الجُغرافي لأكثر المناطق التي حَوَّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المُستندية بأوروبا

تضمن تقرير الذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليه التوزيع الجُغرافي لطلبات التغطية حيث تعد البُلدان الأوربية أكثر المناطق التي حَوَّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المُستندية، أو الحوالات الأخرى، حيثُ بلغت أهميتها النسبية خلال الفترة نحو 51.6% من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي، ويعود ذلك إلى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأوروبية، ثُم تأتي الدول العربية من حيث الأهمية النسبية بــنسبة 21.2% من إجمالي الطلبات، فيما شكلت الدول الأسيوية نسبة 17.8% من إجمالي الطلبات، وفي حين شكلت دول شمال ووسط وجنوب أمريكا والدول الأوروبية الأخرى نسبة 8.4%. وتُشير البيانات إلى ضعف المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأُستُراليا ونيوزيلندا.

كما يتضح أن السلع والخدمات ذات المنشأ الأوروبي ودول تركيا والصين وتونس تتصدر قائمة أهم البُلدان خلال الفترة 1/1 حتى 31/10 – 2022، حيث بلغت نسبة الطلبات من تِلك الدول نحو 50.5% من الإجمالي.

حيث إحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي للمصارف التجارية للقطاع العام لمستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيثُ شكلت ما نسبتهُ 32.0% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما جاءت طلبات تغطية إستيراد الآلآت والمعدات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 12.4%، فيما شكلت طلبات مستلزمات إنتاج السلع الأساسية نسبة 10.1% من الإجمالي.

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