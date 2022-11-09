اقتصاد

المنتصر: المركزي غير قادر على تغيير سعر الصرف

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد المحلل الاقتصادي، جمعة المنتصر، أن وجود عجز في ميزان المدفوعات يعني عدم قدرة مصرف ليبيا المركزي على تغيير سعر الصرف في المدى القريب إلى حين تحقيق فائض، لأن الدولارات الخارجة من البلاد أكثر من تلك الداخلة إليها.

وشدد المنتصر على ضرورة تقنين استخدامات النقد الأجنبي مع ترشيد الإنفاق العام بما يؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد.

وفيما، توقع صندوق النقد الدولي أن تُحرز ليبيا أسرع نمو اقتصادي عام 2023، بنسبة تصل إلى 17.9%.، يعاني الاقتصاد الليبي منذ سنوات طويلة من ظاهرة “الركود التضخمي”، حيث تفوق معدلات البطالة 18%، ومعدل التضخم 5.2%، بحسب أحدث البيانات الرسمية.

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الوطن الليبية

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