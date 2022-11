عن يوليو وأغسطس وسبتمبر.. الجمهورية يواصل إدراج منحة الأبناء

أفاد مدير مكتب الإعلام في مصرف الجمهورية محمد سعيد بمواصلة فروع المصرف إدراج منحة الأبناء تحت سن 18 عن اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأوضح سعيد في تصريحه لـ «عين ليبيا» أنّ إجمالي المنحة عن 3 أشهر بلغت 300 دينار، بمعدل 100 دينار عن الشهر الواحد وهي قيمة المنحة المخصصة، ويتم وضعها في حساب رب الأسرة.

وفي سياق منفصل، ذكر سعيد أن سقف الأموال سحب من الصرافات الالية الموجودة يبلغ 600 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و3000 شهريا.

