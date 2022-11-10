تغييرات للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 10 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9853 دينار، مسجلاً ارنفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0002 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6807 دينار، والدولار الكندي 3.6827 دينار ليبي، والليرة التركية 0.268 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3258 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3573 دينار، والدينار التونسي 1.5337 دينار، والدرهم المغربي 0.4577 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم: