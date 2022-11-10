أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم 10 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

🔴 الدولار 🇺🇲

ب5.2425 دينار 🔼

تحويل تركيا تركيا /دبي 🇦🇪 🇹🇷 🇺🇸

2.75 ~3.00 قروش على سعر الكاش 🔽

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.9977 دينار 🔼

🔴 اليورو 🇪🇺

ب5.2200 بيع 🔽

ب5.1800 شراء 🔽

تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

5.00 ~6.50 قروش على سعر الكاش 🔽

الدينار التونسي 🇹🇳

1،000 دينار ليبي =620 دينار تونسي 🔼

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب210.00 دينار 🔽

عيار 21 ب245.00 دينار 🔽

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.00 ~2.35 دينار 🔼

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار

⚠️وجود فارق في السعر من تاجر لآخر؛ وارد ✅