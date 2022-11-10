خاص.. معاملات للخدمات المالية تصرح لصدى حيال المشاريع القادمة.. وما تم تحقيقه حتى نهاية السنة

صرح المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة المعاملات المالية “يوسف أبوشناق” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نحن اطلقنا منصة الدفع الاكترونية عبر الإنترنت في هذا العام، وكانت منصة معنية بالتجار والمصارف التجارية، بحيث أن يتم إعادة خدمتها وتسويقها لشبكة التجار، كما تمكن التجار من عرض وبيع منتجاتهم عن طريق الإنترنت، وتمكن أيضاً حملة البطاقات المصرفية من الشراء.

وأضاف “أبوشناق” لصدى: بأنه نهاية سنة 2022 سيتم إطلاق المنصة الاكترونية بالدفع بالهاتف النقال، وموجهة للمصارف التجارية، بحيث يتم تأمين لحملة البطاقات المصرفية من الدفع عن طريق الهاتف النقال، عوضاً عن البطاقة المصرفية.

وتابع بالقول: عندما نتكلم عن التطور في الدفع الاكتروني في ليبيا من السنوات 2016 إلى 2018 نرى أن هناك زيادة في حجم التداول الإلكتروني ، ونحن نتكلم عن 120 مليون في هذه السنوات، أما الأن نحنا وصلنا إلى 4 مليار حجم التداول، كما أن عدد البطاقات المصرفية فاق مليون بطاقة مصرفية، عدد أجهزة نقاط البيع والشبكة المربوطة بالتجار اليوم تغطي كامل ليبيا وموجود لدينا أكثر من 25 ألف نقطة بيع.

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