اقتصاد

الدولار يحافظ على مستوى 4.98 خلال تعاملات اليوم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أظهرت بيانات المصرف المركزي محافظة متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.98 دينار في السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم الخميس.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، فقد استقر سعر اليورو عند 5 دنانير، وهبط سعر الجنيه الإسترليني بمقدار 5 قروش مسجلًا 5.68 دينار.

وحول العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.35 دينار، وهبط الدينار التونسي بمقدار قرش واحد مسجلًا 1.53 دينار.

فيما بقثت الليرة التركية واليوان الصيني عند مستوى 0.26 دينار، و0.68 دينار، على الترتيب.

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الوطن الليبية

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