“الكبير” يناقش مع السفير الفرنسي عودة الشركات الفرنسية لاستئناف أعمالها في ليبيا

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في اجتماع صباح اليوم الخميس مع السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” بمقر المصرف المركزي بطرابلس سبل عودة الشركات الفرنسية لاستئناف أعمالها في ليبيا وإحياء العلاقات الاقتصادية الليبية الفرنسية.

وبحسب الموقع الرسمي للمصرف المركزي فقد تم خلال اللقاء بين “الكبير” والسفير الفرنسي استعراض جهود مصرف ليبا المركزي في الرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، إضافة إلى بحث مستجدات توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

