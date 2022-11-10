لجنة السلع والمنتجات الحلال تناقش آلية الذبح وسلامة المنتجات مع دولتي بلجيكا والبرازيل

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال سعد الحنيش أمس الأربعاء، اجتماعاً للتواصل عبر تقنية “اتصال الفيديو” مع شركات ومراكز الذبح الحلال المعتمدة بدول بلجيكا والبرازيل للتعرف على آلية الذبح والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وطرق التخزين والنقل.

كما ناقش المجتمعون الترتيبات اللازمة لتنظيم ورشة عمل حول آلية توريد السلع والمنتجات الحلال بالسوق المحلي وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد قد أصدرت قراراً لتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال لوضع آلية متكاملة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية .