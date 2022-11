ديوان المحاسبة الليبي يشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة “الأنكوساي” المنعقد بالبرازيل

شارك ديوان المحاسبة الليبي برئاسة “خالد شكشك” في اجتماع الجمعية العامة الرابع والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة “الأنكوساي” الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 175 جهازا رقابيا.

وتعقد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة “الأنكوساي” مرة كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى الرفع من المستوى الرقابي والمهني للأجهزة الأعضاء عبر إصدار المعايير المهنية والنشرات التوجيهية وأدلة العمل الرقابي والتدريب عليها، كما تعمل من خلال مكانتها على المستوى الدولي للمحافظة على مهنية واستقلالية هذه الأجهزة والتنسيق فيما بينها.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة “الأنكوساي” هي منظمة مهنية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1953، وتضم إلى عضويتها الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي.

