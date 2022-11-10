المالية بالوحدة الوطنية تعمم على مراقبو الخدمات والمكاتب المالية شروط والضوابط إسناد مهام أعمال الخزائن

عممت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على مراقبو الخدمات والمكاتب المالية أن أعمال الخزينة إلى صرافين يتم تعيينهم بعد توفر الشروط والحصول على الضمانات التي تحددها وزارة الخزانة ويعتبر الصراف مسئولا بصفة شخصية عن الخزينة المسندة إليه أعمالها وعن عهدته من النقود والطوابع والمستندات ذات القيمة،.

حيث نص التعميم بضرورة توفر الشروط والضوابط إسناد مهام أعمال الخزائن “الصرافين” بأن تكون مدة الخبرة ثلاثة سنوات على الأقل في أعمال الخزائن الحكومية وأن تتوفر فيه الدراية الكافية بأحكام تحصيل وتوريد الأموال بموجب الإيصالات المالية والقدرة الفنية على التسجيل والقيد بالدفاتر والسجلات المقررة وأن يكون حاصل لمؤهل علمي في المجال المالي أو المصري الالتزام و الحرص والانضباط في توريد الأموال يومياً والمحافظة عليها.

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