وصول 30 مليون طن من الوقود الليبي إلى الموانئ التونسية

ليبيا الاقتصادية

أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة محمد حمودة ان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وافق على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالمملكة العربية السعودية الذي يضم كل دول الأقطار المصدرة للنفط اوبك لتصبح ليبيا العضو رقم 73 بهذا المنتدى.

وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مقترح إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الخلايا الشمسية في منطقة أوباري .

كما أعلن حمودة وصول شحنه نفطية من ليبيا وتقدر بثلاثين الف طن من الوقود إلى الموانئ التونسية عقب تعليمات رئيس الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط بإتمام الشحنة والتنسيق مع الجانب التونسي للاستلام .