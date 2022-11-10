محافظ المصرف المركزي يؤكد العمل على ضمان الاستقرار المالي في ليبيا

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

وأشار الكبير في كلمة له أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني أمس الأربعاء، إلى جهود المصرف المركزي في تطوير تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.