سعر صرف الدولار الرسمي بالمصرف المركزي يستقر هذا الأسبوع في حدود الـ 5 دينار للدولار

شهد سعر صرف الدولار الرسمي بمصرف ليبيا المركزي استقرارًا نسبيا هذا الأسبوع ليتداول في حدود الخمسة دينارات للدولار الواحد مسجلا صباح اليوم سعر 4.997 دينار للدولار أي بانخفاض طفيف عن نهاية الأسبوع الماضي والذي سجل 5.037 دينار.

وتراوح سعر صرف الدولار الرسمي في المصرف المركزي هذا الأسبوع ما بين 4.986 و5.012 دينار للدولار، أما سعر صرف اليورو فتراوح ما بين 4.984 و5.018 دينار، في حين تراوح سعر صرف الجنيه الإسترليني ما بين 5.678 و 5.752 دينار.

أما في السوق الموازي فسجل سعر صرف الدولار صباح اليوم 5.25 دينار للدولار الواحد، وتراوح سعره هذا الأسبوع ما بين 5.235 و5.255 دينار للدولار، فيما تراوح سعر صرف اليورو في السوق الموازي ما بين 5.190 و5.220 دينار لليورو.

