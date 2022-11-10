“التومي” يبحث مع عميد بلدية درج الصعوبات التي تواجه البلدية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، بديوان الوزارة، مع عميد وعدد من أعيان درج، وذلك لمناقشة الشأن العام للبلدية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية، بالإضافة إلى مناقشة الواقع الخدمي والأمني والصحي ودور البلدية في حلحلة جميع المشاكل.

و أكد “التومي” على دعمه للبلدية وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأهالي، وتوسيع التعاون والعمل بين الحكم المحلي والبلدية، كما شدد على تقديم مذكرة توضح كل الطلبات التي من شأنها حلحة مشاكل البلدية.

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