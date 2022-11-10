الكبير: المركزي يعمل جاهدا لضمان الاستقرار المالي

ليبيا الاقتصادية

أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أن الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المصرف المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني الذي يزور البلاد في أول زيارة له بعد غياب خمس سنوات.

وأشار الكبير إلى جهود المصرف في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والافصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الالكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.