الحكومة تعطي إذن التعاقد لتنفيذ مشاريع طرق وطاقة شمسية في المناطق الجنوبية

أعطى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الـ15 للعام الجاري بالعاصمة طرابلس ، الإذن بالتعاقد لتركيب منظومات مساعدة ملاحية بمطار أوباري ، بالإضافة لإنشاء محطة طاقة شمسية للمدينة بقدرة 400 ميغاواط .
كما أعطى مجلس الوزراء الإذن لوزارة المواصلات للتعاقد مع مكتب استشاري أمريكي لتطوير إدارة مصلحة الطيران، إضافة لمنح الإذن لتنفيذ مشروع صيانة طريق ودان – أبو نجيم بطول 90 كيلو متر.
وأصدر مجلس وزراء الحكومة قراراً، باعتماد العمل بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية تعزيزاً للشفافية .
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