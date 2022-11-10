الحكومة تعطي إذن التعاقد لتنفيذ مشاريع طرق وطاقة شمسية في المناطق الجنوبية

أعطى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الـ15 للعام الجاري بالعاصمة طرابلس ، الإذن بالتعاقد لتركيب منظومات مساعدة ملاحية بمطار أوباري ، بالإضافة لإنشاء محطة طاقة شمسية للمدينة بقدرة 400 ميغاواط .

كما أعطى مجلس الوزراء الإذن لوزارة المواصلات للتعاقد مع مكتب استشاري أمريكي لتطوير إدارة مصلحة الطيران، إضافة لمنح الإذن لتنفيذ مشروع صيانة طريق ودان – أبو نجيم بطول 90 كيلو متر.

وأصدر مجلس وزراء الحكومة قراراً، باعتماد العمل بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية تعزيزاً للشفافية .