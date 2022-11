قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن الأزمات المُركّبة التي مرت بها بلادنا جعلت المصرف المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني أشار من خلالها الكبير إلى جهود المركزي في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني.

كما أكد الكبير على دعم المصرف المركزي، للخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية.

The post عن الإفصاح والشفافية.. «الكبير» يؤكد استمرار جهودهم لتحقيق أعلى المعدلات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا