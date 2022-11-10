الطقس الدافئ يهبط بأسعار الغاز في أوروبا

سجلت أسعار الغاز في بريطانيا وهولندا تراجعاً ملحوظاً مطلع هذا الأسبوع حيث انخفض عقد الغاز الهولندي لأقرب استحقاق بواقع 116.5 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو.

ولا يوجد يقين حتى الآن بعودة تدفق الغاز عبر خط يامال من روسيا مع تصاعد التوتر بين الجانبين ، في الوقت الذي فُقِد فيه الأمل من عودة التدفقات عبر نورد ستريم بسبب الأضرار التي لحقت به .

ويعود سبب التراجع لدرجات الحرارة التي جاءت أعلى من المعدل الطبيعي بالإضافة لإستقرار واردات الغاز الطبيعي المسال بمستويات قياسية مؤديةً لزيادة المخزون إلى أكثر من 95 في المائة.