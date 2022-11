عقد رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الليبي “محمود الفطيسي” اليوم الخميس اجتماعا مع مندوبين عن قطاعات متعددة أهمها رئاسة الوزراء والخارجية والاقتصاد والتخطيط والنفط والمالية ومؤسسة الاستثمار ومجلس إدارة إتحاد الغرف.

حيث تناول المجتمعون الكثير من القضايا التنظيمية والاقتصادية أهمها، تنظيم مؤتمر سنوي عالمي لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية بحضور يضم الكثير من الخبرات المحلية والعالمية، إضافة لعقد أنشطة متعددة كالندوات وورش العمل والكثير من اللقاءات الاقتصادية والفكرية والمعرفية التي تجمع نخبة من المهتمين بقضايا الاقتصاد الليبي.

The post المنتدى الاقتصادي الليبي يعقد اجتماعه الثاني مع مندوبي وزارة المالية والنفط والاقتصاد وغيرهم appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا