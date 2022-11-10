امازون تخسر تريليون دولار من قيمتها التسويقية وتدخل التاريخ

جاءت أرقام خسائر عملاقة التجارة الإلكترونية في العالم أمازون صاعقة حيث دخلت التاريخ كأول شركة مدرجة في البورصة تفقد تريليون دولار من قيمتها التسويقية متأثرة بتسارع التضخم وارتفاع معدل الفائدة.

وفي ختام جلسة أمس الخميس، هبط سهم أمازون بنسبة 4.3 ‎%‎ لتصل إلى 86.14 دولار، ولتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار في يوليو 2021 ، كما تكبد المؤسس المشارك جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار.