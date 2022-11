نورلاند”: السفارة الأمريكية تشعر بالاحباط الذي يشعر به الشعب الليبي بعد مرور قرابة عام من تأجيل الإنتخابات

قال المبعوث الاميركي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بإن الموعد قد إقترب إلى اجتماع أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة أساس الدستوري، الذي يمثل المفتاح لحل مشكلة الانتخابات، والسفارة الامريكية تشعر بإحباط الذي يشعر به الشعب الليبي ,وذلك بعد اقتراب الذكرى السنوية إلى يوم 24 ديسمبر التي مضت على الانتخابات، من ناحية المسار السياسي التي كانت من مفترض إجراءها سنة الماضية.

وأوضح “ريتشارد” بأن السفارة الاميركية سوف تستمر في التركيز على الفاعلين الأساسيين الذين يستطيعون المساعدة لإعطاء ناتج للانتخابات، وأن رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السائح” أكد للسفارة على استعداد المفوضية لاجراء الانتخابات, وأن الأمر يعتمد على الوضيع السياسي.

وأكد “ريتشارد” أن إنتاج النفط في ليبيا كل يوم يتراوح ما بين مئة إلى مئة وخمسون دولار يتجمع في عائدات النفط، وأنه يجب وضع ألية حيث يطلق الليبيون على كيفية إنفاق هذه العائدات لأجل مصلحة الشعب الليبي، وفيما يتعلق برقابة تضمن الشفافية.

