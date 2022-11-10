صعود للإسترليني وانتعاش اليورو وترنح الدولار ، تعرف على حركة الأسواق العالمية والمحلية مع نهاية هذا الأسبوع

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس صعوداً مدفوعة بتراجع الدولار، ولكنها لم تتحرك بشكل كبير وسط مخاوف قبيل نشر بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على قرارات الفدرالي الأميركي المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1710.62 دولار للأونصة ،كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 1748.30 دولار.

وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا قويا خلال تعاملات اليوم وكان أكثر العملات الرئيسية صعودا بنسبة تقدر بحوالي 4.99% مستفيدا من بعض التطورات الإيجابية داخل بريطانيا والتي عززت الطلب على العملة البريطانية بشكل واضح خلال تعاملات سوق العملات.

وانخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا بعد صدور البيانات الأمريكية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد ، فيما حافظ اليورو على نسقه بالقرب من التساوي مع نفس النقطة مع الدولار عند 1.02 .

أما في سعر الصرف الرسمي من مصرف ليبيا المركزي فقد سجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0127 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6949 دينار، والدولار الكندي 3.6919 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2687 دينار ، أما الدولار الأمريكي فقد سجل 4.9977 دينار .

أما في السوق الموازي للعملات فقد أفتتح تداول الأحد للدولار عند 5.25 دينار وقد سجل هذا السعر إستقراراً مع هبوط طفيف الاربعاء عند 5.2350 دينار ، وشهد إغلاق اليوم الخميس ، آخر أيام الأسبوع ، تراجعاً ملحوظاً رغم إفتتاح التداول عند 5.25 دينار إلا أن سعر الإغلاق هبط إلى 5.2200 دينار للدولار الأمريكي الواحد .

وسجل اليورو في السوق الموازي صعوداً متأثراً بإرتفاع أسعاره على الشاشة العالمية، حيث تداول في بداية الأسبوع عند 5.20 دينار وانخفض حتى دون ذلك خلال منتصف الأسبوع ولكنه شهد صعوداً ملحوظاً مع إغلاق تداولات اليوم الخميس عند 5.2650 دينار للدولار .