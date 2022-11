المبعوث الاميركي يؤكد على إعادة فتح السفارة الاميركية بليبيا

أكد المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” خلال مؤتمر صحفي اليوم خميس، بإن السفارة الاميركية تركز على كيفية إعادة فتحها بطرابلس, حيث يكون وجود دبلوماسي دائم للسفارة في طرابلس وبنغازي و مرزق، ويجب توحيد الجيش الذي من عما 5+5 ، وهو يعتبر جزءاً أساسياً.

وأوضح”ريتشارد”بأن السفارة رأت عدة مقترحات المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومجلس الرئاسي ترتكز على الرقابة الشفافية.

وأضاف “ريتشارد” بأن الشعب الليبي لديه الحق في سؤاله على أين تذهب الأموال وعائدتها على البلد, للأموال الطائلة التي تدخل في حسابات الحكومة الليبية كل يوم، يجب الوصول الى اتفاق بشكل أساسي ودستوري بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة.

