“الدبيبة” يناقش مع عمداء بلديات الجبل مشروعي طريق العزيزية نالوت والإمداد وصيانة جسر وادي الأثل

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، خلال لقاءه مع عمداء بلديات الجبل، مشروعي طريق العزيزية، نالوت والإمداد المائي وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل، وذلك بحضور وزيري الحكم المحلي والمواصلات،ورؤساء أجهزة مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق، وإعمار المناطق الحضرية الريفية، ووكيل وزارة الموارد المائية، ومدير شركة المياه والصرف الصحي.

وأصدر”الدبيبة” تعليماته بضرورة التواصل مع ديوان المحاسبة من قبل الأجهزة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة.

