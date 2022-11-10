أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية تمهيدا لدخولها على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إن محطة كهرباء الزويتينة أجريت لها عمرة جسيمة استمرت لعدة أسابيع بهدف تحسين أدائها تمهيدا لدخولها على الشبكة. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وذلك بمتابعته المستمرة لأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.