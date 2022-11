“نورلاند”: أمريكا تدعو إلى إجراء تحقيقات مع مرتكبي الجرائم مثل ما حدث في ترهونة واختفاء عضوة البرلمان “سرقيوة”

قال المبعوث الاميركي “ريتشارد نورلاند” خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، بإن دولة أمريكيا تدعو بشدة على إجراء التحقيقات ومساءلة مرتكبي الجرائم، مثل ما حدث في ترهونة واختفاء عضوة البرلمان “سرقيوة” ، وإن أمريكيا مزالت ملتزمة في حماية المدنيين.

وأضاف “ريتشارد” بأن موضوع الدستور يعتمد على الأطراف السياسية المؤثرون في ليبيا، في حالة يريدنه دستور كامل، ومن تم الانتقال إلى الانتخابات، أو قاعدة دستور محدود حيث يتم فيه الترشيحات واضحة ومن تم ينتقلون إلى استكماله بعد خوض الانتخابات، مشدداً على أن يجب أن تظهر المرونة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، للذين يريدون ترشحهم لرئاسة.

