“نورلاند” يوضح لصدى تفاصيل ملف تنظيم الإنفاق العام والشفافية المالية

قال البعوث الأمريكي الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” أنه التقى مع المجلس الرئاسي اليومين الماضيين، وأن لدى الرئاسي عددًا من المقترحات بشأن الرقابة والشفافية المالية في ليبيا.

وأكد “نورلاند” في إجابةٍ له، لصدى الاقتصادية، الخميس، على ضرورة توحيد الرؤية والأفكار، واختيار آلية واحدة، لفرض الرقابة المالية وشفافية الإنفاق في البلاد.

وأشار “نورلاند” إلى اهتمام المجلس الرئاسي بملف تنظيم الأنفاق والشفافية المالية في ليبيا.

وعرّج “نورلاند” على الأموال التي تُصب في حسابات الحكومة كل يوم، مشيرًا إلى أحقيّة المواطنين الليبيين في التساؤل عن وجهة هذه الأموال، وما هي فائدتها على البلاد.

وختم نورلاند إجابته أنهم يلقون استجابة من المؤسسات الليبية حول الملف، موضحًا أن هذه أمر جيد.

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