شركة الكهرباء تعلن البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء زويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية، وذلك بعد إجراء العمرة الجسيمة لها والتي استمرت لعدة أسابيع تمهيداً لدخولها علي الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك حرصأ من مجلس إدارة الشركة على تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، بمتابعته المستمرة لأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

