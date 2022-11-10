الرعيض يشارك في اجتماع اتحادات الغرف التجارية على مستوى الدول العربية

شارك رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، في اجتماع الدورة (133) لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي أقيم باستضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وكان الاجتماع بافتتاح ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور رؤساء غرف الدول العربية.

ونوقش في هذه الدورة بنود الدورة السابقة وخطوات تفعيلها، إضافة إلى عدد من الملفات الاقتصادية المؤثرة في المصير المشترك للدول العربية، في مجالات الاقتصاد المختلفة، وكان أهمها فرص إنعاش ودعم القطاع الخاص، والتشجيع على ريادة الأعمال.

وتباحث الحاضرون أيضًا معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة.

وأكد الرعيض خلال الاجتماع على أهمية التوقيت الذي تنعقد فيه هذه الدورة، باعتبار تأثر الاقتصاد العربي والدولي عموما، بجائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، داعيًا مختلف الدول العربية إلى سرعة فتح المجال الجوي أمام الطيران الليبي، وتسهيل تنقل رجال الأعمال الليبيين، الأمر الذي سينعكس إيجابا بشكل مشترك على اقتصاد ليبيا والدول العربية.

وقال الرعيض خلال كلمته أن المطالب التي ذكرها في الاجتماع، هي مطالب ليبية مشروعة، وتتفق مع أهداف الدورة الحالية التي تحث على تحقيق حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية، والإسراع في تحويل كافة الاتفاقيات إلى إجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة.

هذا ويشار إلى أن الرعيض عقد عددًا من اللقاءات المنفردة على هامش الاجتماع، مع مسؤولي اتحادات الغرف التجارية في الدول العربية، جدد فيها رغبة ليبيا في رفع مستويات التعاون الاقتصادي بما يحقق التكامل بينها وبين مختلف الدول، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادها.

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