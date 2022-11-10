الشؤون الاجتماعية تشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية في الخرطوم

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، في المؤتمر العربي الإفريقي الأول حول المسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية المقام في العاصمة السودانية الخرطوم، تحت شعار: حقوق الطفل من منظور التنمية المستدامة مما يدعم الطفل ويحافظ على حقوقه.

وضم الوفد الليبي المشارك في المؤتمر كل من المستشار الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية علي فرج مختار ومدير مكتب التعاون الفني حافظ عبد القادر خليفة ، حيث شهد المؤتمر مشاركة العديد من الدول، إضافة إلى مهتمين ومختصين بهذا المجال، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان، والمجلس القومي لرعاية الطفولة.

وألقى الوفد الليبي كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ودعمها للطفولة، واستعراض الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال في ليبيا، والتأكيد على ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية من دعم ومساندة الطفولة والأسرة بشكل عام.