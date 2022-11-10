اقتصاد

الوطنية للنفط تناقش مع سنكور الكندية استئناف النشاط الاستكشافي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحثت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سنكور الكندية استئناف عمل نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع النشاط الاستكشافي للشركة والتي قامت به في سنوات 2022 – 2021 والبرامج المؤمل تنفيذه في 2023، بالإضافة إلى  إمكانية استئناف الشركة لنشاطها الاستكشافي في الفترة المقبلة.

وعقد المجتمعون ورشة عمل عقب الاجتماع خصصت لمناقشة نشاط الاستكشاف للشركة ووضع الآبار على الإنتاج في أقرب فرصة مما سيسهم في زيادة الإنتاج.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة وعدد من المختصين من الإدارة ومدير إدارة الاستكشاف بشركة سنكور الكندية ومدير عام الشركة فرع ليبيا.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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