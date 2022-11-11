“العكاري” يوضح لزبائن التجاري حيال الخصومات الخاصة بالأقساط

قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا: في الآونة الأخيرة وردت عدة شكاوي من الزبائن بخصوص الخصومات وبشهر أكتوبر الماضي كانت هناك خصومات كبيرة جداً وليست لها علاقة بالخدمات وعندما قمنا بتركيب المنظومة وبدأنا في معالجة المحفظة الائتمانية وجدنا أن هناك أقساط مستحقة ولم يتم خصمها لصالح المصرف والمسؤول عنها هي المنظومة القديمة وعدم المتابعة والدقة .

وكشف بالقول: ضغطنا على الإدارة التنفيذية بضرورة تحصيل الأقساط ، مضيفاً باعادة جدولة الكثير من الأقساط للزبائن عندما وجدنا بأن قيمة القسط كبير ، مؤكداً أن ما تم خصمه بشهر أكتوبر فقط 41 مليون وهي أقساط مستحقة من المرابحات السابقة لاستعدادنا لإطلاق المرابحة من جديد .

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