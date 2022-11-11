“العكاري” يرد بخصوص حكم المحكمة الابتدائية الأخير .. تابع التفاصيل

قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا معلقاً على حكم المحكمة الابتدائية الأخير: نحن كمجلس إدارة تم تعييننا من قبل الجمعية العمومية وهي التي منحت الشرعية للمجلس وعندما يأتي يوم وترى الجمعية أننا لسنا شرعيين وتقوم بإقالتنا نحن نمتثل مباشرةً.

وتابع قائلاً: بالقانون إنتهى مجلس الإدارة السابق ،والآن نتحدث عن حكم صادر بالبيضاء بالسجل التجاري ونحن سؤالنا للقضاء هل يعقل أن هناك آمر ولائي يحمل الرقم 86 صادر يوم 25 مايو 2021 أنشأ الجمعية العمومية والجمعية أنشأت مجلس إدارة وبعدها تتم محكمة بالسجل التجاري؟ كما أعتقد أن رسالة النائب العام التي عرضت سابقاً وهناك من قال أن هذا يعتبر ليس تسلسل قضائي ومن لديه مشكلة يطعن في الجمعية العمومية وتم الطعن 4 مرات في قرار الجمعية وفشلو في هذا القرار .

وأفاد قائلاً: نحن لا نجادل في الشرعية ولا يمكنني أنا ومجلس الإدارة أن نغتصب السلطة ، مضيفاً بالقول: تم تكليفنا من قبل جمعية عمومية بإدارة مصرف قومو بتقييمنا منذ 10 سبتمبر إلى حد الآن ، أحدثنا فساد أو أخلينا التوازن داخل المؤسسة تأتي جهة رقابية تثبت علينا ذلك لا نستقيل بل يجب وضعنا في السجن ،ومن 10 سبتمبر وحتى اليوم مؤشرات التجاري تصعد مع عمل الموظفين ليلاً ونهاراً ومحاولة تقديمهم الاضافة يجب دعمهم والوقوف معهم .

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