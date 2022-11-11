أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في السوق االسوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في غرف النت 🇺🇸

▪️نقداً 🇺🇸

5.2200 ~5.2250 دينار..

▪️بدل دبي /تركيا 🇹🇷 🇦🇪 🇺🇸

+2.50 ~3.25 قروش على سعر الكاش..

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇸

5.2525 ~5.2550 دينار…

▪️تحويل دبي 🇦🇪 🇺🇸

5.2575 ~5.2600 دينار…

▪️سعر اليورو في غرف النت 🇪🇺

▪️نقداً 🇪🇺

5.2500 ~5.2600 دينار..

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

5.00 ~6.50 قروش على سعر الكاش..

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1،000 دينار ليبي =625 ~630 دينار ليبي…

▪️كسر ذهب 18 GOLD

212.50 دينار

▪️آونصة الذهب

1751.69 دولار