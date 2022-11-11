صادرات تركيا إلى ليبيا تتجاوز 2 مليار دولار في 10 شهور

تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا 2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي.

وبحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 2 مليار و24 مليون دولار.

وفي تصريح للأناضول أشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل، إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا.

وأضاف أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

وتابع قائلا: “التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وأعتقد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا”.

ووصلت قيمة صادرات تركيا الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 209.5 مليار دولار، بزيادة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وفي شهر أكتوبر الفائت، بلغت قيمة الصادرات التركية 21.3 مليار دولار، بزيادة 3 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.