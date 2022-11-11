بقيمة 100 مليون دينار: حكم لصالح ليبيا ضد شركة أمريكية في ملف إنشاء مدينة سياحية

تحصلت ليبيا على حكم بعدم أحقية شركة “فيوبوينت” الأمريكية للتعويضات عن مشروع في عهد القذافي، والتي تصل لنحو 100 مليون دينار ليبي.

وقال مدير الإدارة القانونية لشركة الاستثمار الوطني خالد الفلاح، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن “فيوبوينت” الأمريكية تعاقدت مع شركة الاستثمار الوطني قبل سنة 2010 لإنشاء مدينة سياحية على شاطئ الأندلس بطرابلس عند ما يعرف باستراحات المعتصم القذافي، مبينا أن شركة الاستثمار لم تكن إلا أداة للتوقيع، ولم يسمح لمهندسيها بالدخول للموقع ولا الإشراف على الأعمال الجارية، ولكنها لم تعجب القذافي فأمر بإزالتها .

وأضاف الفلاح أن شركة الاستثمار الوطني خزنت بعض “الحاويات” المستوردة عن طريق الشركة الأمريكية، وعندما اندلعت الثورة تم قصف الحاويات من قبل “حلف الناتو” ظنا منهم أنها مخازن أسلحة، فلم تستفد ليبيا من المشروع، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية طالبت بعد استقرار الأوضاع باستحقاقاتها المالية، والذي نتج عنه خلاف لم يتوصل معه الطرفان إلى حل، فلجئوا للقضاء الأمريكي ولكنه حكم بغير الاختصاص لوجود بند ينص على أنه في حال النزاع يكون الفصل عند القضاء الليبي.

ولفت الفلاح إلى أن الشركة الأمريكية تقدمت بعد ذلك للقضاء الليبي والذي حكم لها أول الأمر في المرحلة الابتدائية أمام محكمة طرابلس الابتدائية بنحو 9 ملايين دولا ومليونين تعويضا، مع التحويل المبالغ إلى أمريكا.

وأضاف الفلاح أنهم توجهوا للاستئناف، وبعد جلسات طويلة قضت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم صفة الشركة الأمريكية لمخالفتها القانون الليبي بتقدمها للعمل دون الأهلية القانونية للعمل، وليس لها إثباتات تفيد باستلام شركة الاستثمار لأعمالها.